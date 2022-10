Riksrevisjonen: Helsedirektoratet avdekker ikke misbruk av helserefusjoner

– Dette forteller oss at det er stor sannsynlighet for at helsemyndighetene ikke avdekker alvorlige feilutbetalinger. Det er sterkt kritikkverdig. Vi må være sikre på at staten ikke betaler ut fellesskapets midler til de som ikke skal ha det, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

I 2021 utbetalte Helsedirektoratet 40 milliarder kroner i helserefusjoner til 23.000 helseaktører. Aktører som mottar helserefusjoner kan være leger, fysioterapeuter og psykologer.

Riksrevisjonens undersøkelser viser at Helsedirektoratet ved Helfo finner feil i de fleste sakene de kontrollerer – i fire av fem saker. Fra 2019 til 2021 fant de feil i 84 av 101 etterkontroller.

Men Helfo gjennomfører svært få etterkontroller, påpeker Riksrevisjonen. Årlig blir bare 33 av de totalt 23.000 helseaktørene som får refusjoner, kontrollert i etterkant av utbetalingen. Systemet og rutinene for slike kontroller er også for dårlige, slås det fast.

