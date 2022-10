Redd Barna: Regjeringen må sette i gang tiltak for å sikre at alle ungdommer kan delta digitalt

Av Rowene Wingstad/NTB

Omtrent alle 13-18- åringer har mobil og tilgang på PC, viste Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022.

En ny rapport fra Redd Barna avdekker imidlertid at en del har såpass dårlig utstyr eller tilgang at de sliter med å følge opp skolearbeid og bruke offentlige tjenester.

– Selv om nesten alle 13–18-åringer har mobil og tilgang til PC på skolen eller hjemme, viser Redd Barnas rapport at for dårlig IKT-utstyr gjør at ikke alle ungdommer kan delta digitalt på linje med majoriteten. Dette går utover grunnleggende rettigheter som skolegang, deltakelse i fritidsaktiviteter og tilgang til helsetjenester, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barna.

Ungdommer i lavinntektsfamilier er spesielt utsatt

Dårlig nett hjemme og lite mobildata er hindringer som gjør det vanskelig for en del unge å delta digitalt.

Fire prosent av ungdom på ungdomsskole og videregående skole oppgir til Medietilsynet at de ikke har tilgang til skole-PC eller nettbrett på skolen. Dette til tross for at de fleste skoler har ordninger med skole-PC og nettbrett.

Noe som også kan skape problemer er erstatningsansvaret for skole-PC.

– Når foreldre må betale for en ødelagt skole-PC, kan det gå utover ungdom i fattige familier som ikke alltid tør å fortelle foreldrene at skole-PC-en er i stykker, sier Skybak.

Medietilsynet er også bekymret for denne gruppen.

– God digital tilgang er viktig for å kunne følge med på nyheter og delta i samfunnsdebatten. Derfor er det viktig at alle ungdommer har like muligheter til digital deltakelse, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Flere gutter har PC hjemme

Nesten alle, hele 99 prosent, på ungdomsskolen og videregående skole har egen mobiltelefon, viser undersøkelsen Barn og Medier 2022 gjort av Medietilsynet.

Undersøkelsen viser også at det er langt flere gutter enn jenter som har egen PC hjemme. Her ligger det på 71 mot 56 prosent.

Redd Barna mener regjeringen må sette i gang tiltak for å sikre at alle ungdommer kan delta digitalt. Blant forslagene er at alle kommuner bør ha minst et sted hvor unge har tilgang på gratis nett og digitalt utstyr etter skoletid.

