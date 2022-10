Ny nedtur for Støre på meningsmåling

Ap får en oppslutning på 18,1 prosent, en nedgang på 1,3 prosentpoeng siden forrige måling som Ipsos utførte for Dagbladet.

Resultatet er det er laveste Arbeiderpartiet er målt til av Ipsos siden deres forgjengere startet målinger i 1976. Bakgrunnstallene viser at flere enn annenhver velger som stemte på Ap ved valget i fjor ikke lenger oppgir at de vil stemme på Støre.

– Vi er i en krevende situasjon som en følge av krigen i Ukraina. Prisene stiger, renta stiger og økonomien blir strammere i hverdagen. Jeg skjønner godt at mange kjenner utrygghet på kroppen, og har høye forventninger til oss som et styringsparti, sier partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng til avisa.

Stenseng sier samtidig at hun har trua på at vinden vil snu.

På oktobermålingen får Høyre en oppslutning på 29,3 prosent, en oppgang på 1,1 prosentpoeng fra forrige måling.

– Det er fine tall for Høyre og det er jeg glad for. Så håper jeg at også Frp, Venstre og KrF løfter seg framover, sier Solberg til Dagbladet.

SV er målingens vinner med en oppslutning på 10,1 prosent, en oppgang på 3,9 prosentpoeng.

De øvrige partiene måler som følger (endring fra september i parentes): Rødt 6,4 (-1,9), MDG 4,9 (+1,6); KrF 3,7 (+1,0), Venstre 3,8 (-0,3) og Frp 13,9 (-2,4). Dagbladet har ikke opplyst om feilmargin og antall respondenter.

[ Kaski: Nå skylder jeg Nav over 20.000 kroner mer enn de utbetalte til meg ved en feil ]