Forsvarer mener Økokrim vil «ta» John Carew på grunn av kjendisstatusen

Reiss-Andersen kom med disse påstandene da hun torsdag la fram sin prosedyre i skattesaken mot Carew.

– Denne saken burde gått som en tilståelsessak, sa hun da hun begynte på sin prosedyre, skriver E24.

Hun mener saken burde vært løst med én dag i retten, der Carew ga en full tilståelse, og at det har vært unødvendig å gjennomføre en full rettsrunde. Hun mener Carew har blitt behandlet på en annen måte fordi han er en kjent person.

– Jeg mener at det er grunn til å reise spørsmålet: Hadde dette vært en anonym pensjonist som bodde i Spania og hadde misforstått opplysningsplikten, om saken da hadde vært kjørt i samme dimensjoner? spurte hun i sin prosedyre.

Økokrim på sin side mener Carew skal dømmes til to års fengsel og en bot på 540.000 kroner for skattesvik.

Carew har erkjent å uaktsomt ha unndratt skatt, men han nekter for å ha gjort det med vilje og sier at det skyldes dårlig rådgivning av sin tidligere agent og advokat Per A. Flod.

Torsdag er siste dag i straffesaken mot Carew, etter å ha pågått i to uker.

