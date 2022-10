FHI: Koronasmitten øker svakt

Antall nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak har vært relativt stabilt de siste ukene. Det er foreløpig rapportert om 103 nye pasienter i uke 42 og 116 i uke 41, etter 100 i uke 40, viser tallene fra FHI.

Antall intensivinnleggelser er også på et lavt og stabilt nivå, mens antall dødsfall har ligget relativt stabilt mellom 17 og 36 siden uke 34. Det er foreløpig registrert 17 covid-19-relaterte dødsfall i uke 42 og 28 i uke 41.

Totalt betyr det at dert i Norge er registrert 21 nye smittetilfeller og 1 dødsfall per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

I flere europeiske land har økningen i smittespredning og sykehusinnleggelser med covid-19 avtatt eller passert toppen på et lavere nivå enn i sommer.

Til tross for at det er influensavirus i omløp, så er det foreløpig ingen tegn til at vinterens influensaepidemi har begynt, viser tallene fra FHI.

