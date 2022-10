Tyskland skal bistå Forsvaret med å overvåke norsk sokkel

– Flere allierte var raskt ute med å uttrykke sin vilje til å støtte Norge gjennom økt tilstedeværelse i Nordsjøen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram til TV 2.

Han sier Tyskland er et av landene som stiller seg positive til å bidra.

Blant annet har Tyskland tilbudt seg å la tre tyske fregatter, som nå er på øvelse i Nord-Norge, om å bli igjen i norsk farvann for å bistå sjøforsvaret, skriver NRK.

– Tyskland har også tilbudt Norge å fly tokter med maritime patruljefly over olje- og gass installasjoner utenfor norske kysten, sier forsvarsministeren til TV 2.

Etter at gassrørledningene ved Nord Stream 1 og 2 ved Bornholm i Østersjøen ble utsatt for det som trolig er sabotasje, har også beredskapen mot norsk sokkel blitt skjerpet. Det er årsaken til at Norge har bedt om støtte fra andre land til å patruljere.

Fra før er det kjent at en britisk fregatt skal bistå det norske Sjøforsvaret med å beskytte norske gassrørledninger og annen viktig infrastruktur, ifølge Teknisk Ukeblad.

