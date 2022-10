Tiden er inne for å stille klokken

Om du har en analog klokke stående på nattbordet må du natt til søndag 30. oktober klokken 03:00 huske å stille klokken én time tilbake i tid. Vi er da tilbake til vår normaltid, altså vintertid, som ligger UTC+1.

Norge hadde sommertid første gang i 1916, deretter i 1940-1945, 1959–1965 og så hvert år siden 1980.

Det er fortsatt uklart hvor lenge vi skal fortsette med normaltid og sommertid. Norge venter nå på at EU-landene skal ta stilling til et forslag som innebærer at man skal slutte å stille klokka.

Sverige, Danmark og Finland har samme type ordning som oss med sommertid, men det har ikke Island og Russland.

Den historiske grunnen til sommertidsordningen var energisparing. Noen land innførte sommertid under første verdenskrig for å spare kull som skulle brukes i krigen. Det sies at George Hudson var den første som foreslo sommertid. Han var forsker og ønsket seg mer sol på kvelden for å drive med insektsamling.

Om du sliter med å huske hvilken vei klokken skal stilles når er en god huskeregel at man på våren ser fram til sommeren, og dermed stiller klokken fram. På høsten derimot lengter man tilbake til sommeren, og stiller klokka tilbake.

Klokken skal stilles til sommertid igjen natt til 26. mars 2023.

