Spionmistenkt anker ikke internering – har skapt internasjonal interesse

Den 37 år gamle gjesteforskeren ved Universitetet i Tromsø ble tirsdag bestemt internert i påvente av utsendelse fra Norge. Nord-Troms og Senja tingrett viste til at det var konkrete holdepunkter for å frykte at mannen ville unndra seg utsendelse, og at han hadde fått inndratt oppholdstillatelsen i Norge.

I retten ble mannen forsvart av advokat Thomas Hansen. Han opplyser til Dagbladet onsdag at klienten ikke vil anke tingrettens beslutning.

– Slik det er per nå, vil han ikke anke kjennelsen. Han ser ikke noe poeng med å løslates nå, dersom han ikke kan tre tilbake som gjesteforsker ved Universitetet i Tromsø. Det beste nå er å la forvaltningssaken gå sin gang, sier Hansen til avisen.

Mannen med brasilianske identitetspapirer, ble pågrepet mandag inne på universitetsområdet i Tromsø. Etter fengslingsmøtet ble han sendt til politiets utlendingsinternat på Trandum.

I kjennelsen om internering i fire uker viser domstolen til utvisningsdokumentet fra Justis- og beredskapsdepartementet om at mannen mistenkes å jobbe for russiske myndigheter og at han er funnet å utgjøre en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

Saken fortsetter under videoen

Går internasjonalt

Pågripelsen av den mistenkte spionen i Tromsø har ikke gått upåaktet hen internasjonalt, og flere av verdens største aviser og mediehus har fått med seg saken.

I Storbritannia har både BBC , Sky News og The Independent omtalt saken.

Flere aviser trekker samtidig fram de etter hvert mange drone-pågripelsene som har funnet sted i Norge de siste ukene.

– Landet, et sentralt Nato-medlem som har erstattet Russland som den største gassleverandøren i Europa, har vært bekymret over observasjoner av droner nær kritisk infrastruktur innen olje og gass, skriver BBC.

Flere av de største avisene og mediehusene i Europa, som franske Le Monde , tyske Deutsche Welle og italienske La Repubblica skriver også om hvordan den 37 år gamle mannen ble pågrepet tidligere denne uken på vei til jobb på Universitetet i Tromsø.

[ Jurister mener det er ulovlig å straffeforfølge russiske droneflygere i Norge ]

Brasiliansk

Mannen nekter straffskyld, ifølge sin forsvarer, men er internert i fire uker. 37-åringen har ikke russisk eller norsk statsborgerskap, men derimot brasiliansk statsborgerskap, noe det brasilianske mediehuset G1 også har fått med seg.

PST mistenker at han er russer og er i Norge med falsk identitet. De mener mannen er en såkalt «illegalist», altså en person som har bygd seg opp en identitet som vanlig borger mens han i det stille jobber for utenlandsk etterretning.

Nyheten har også funnet veien til den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta , samt amerikanske CNN.

Enkelte andre utenlandske aviser har også navngitt og brukt bilde av mannen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen