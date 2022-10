Russer pågrepet i Ullensvang anker til Høyesterett

Det opplyser mannens forsvarer, Einar Råen, til NTB.

I Hordaland tingrett ble mannen løslatt, men politiet anket til lagmannsretten. Tirsdag fikk politiet medhold og den russiske statsborgeren ble varetektsfengslet i fire uker til 18. november.

– Han har besluttet å anke saken til Høyesterett, opplyser Råen.

Forsvareren sier hans klient er en vanlig russisk statsborger som tar bilder av natur som turister flest – og at han ikke var klar over at han gjorde noe ulovlig.

Russeren ble den 13. oktober stoppet med dronen av norsk politi. Han ble kontrollert og fikk reise videre. 20. oktober ble han pågrepet av Vest politidistrikt etter anmodning fra PST.

På grunn av sanksjonene mot Russland er det ikke tillatt for russiske statsborgere å fly droner på norsk territorium.

