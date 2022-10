Naf: Hver femte bil på norske veier er elektrisk

– Før nyttår har andelen elbiler på norske veier passert 20 prosent. Det er den høyeste elbil-andelen i Europa. Bare i år kommer det 120.000 nye elbiler på veiene, sier myndighetskontakt Thor Egil Braadland i Naf.

Hurtigladingen i Norge er imidlertid klønete og komplisert, mener han. Særlig fordi forbrukere ofte må ha flere ulike ladeapper.

– Regjeringen bør derfor kreve at ladeoperatørene åpner datasystemene sine, slik at alle kan bruke sin ene favoritt-app på alle ladestasjoner. Dette er enkelt å få til. Sverige har gjort det, det samme har Nederland, sier han.

Regjeringen har lovet en ladestrategi før nyttår, men det er for sent, mener Braadland. Han viser til at EU er i ferd med å vedta krav om åpen digital betaling for lading, såkalt «e-roaming». Dette skal innføres i EU og dermed i Norge, men gjelder senest fra 2027.

– Det er ingenting som hindrer Norge i å gå først her også. Ingen andre land i Europa har så høy elbiltetthet som Norge. Det er selvsagt at den norske regjeringen burde gå foran og kreve enklere lading allerede fra 2023, sier han.

