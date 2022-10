Hallgren inhabil i vurdering av Baneheia-erstatning

I kommisjonen var Hallgren i mindretallet som mente det ikke var grunnlag for å ta opp igjen Viggo Kristiansens sak. I slutten av september ble det kjent at hun slutter i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for å bli direktør i Statens sivilrettsforvaltning (SRF). SRF behandler saker fra personer som kan ha krav på erstatning etter å ha blitt etterforsket eller straffeforfulgt.

Til Aftenposten sier Arvid Sjødin, som er Kristiansens forsvarer, at han mener at det som skjer nå, er uheldig. Han understreker at han ikke har tillit til Hallgren – og at de også vil vurdere å påstå at hele sivilrettsforvaltningen vil være inhabil i saken.

Hallgren vil ikke kommentere Sjødins uttalelser, men opplyser at hun har erklært seg inhabil i alle saker rundt Baneheia-saken i sivilrettsforvaltningen.

Saken fortsetter under videoen

– Jeg kan ikke behandle eller treffe avgjørelser i saker som gjelder Baneheia i SRF, skriver den nye direktøren i en epost til Aftenposten.

Fredag i forrige uke ble det klart at riksadvokat Jørn Maurud vil gå til lagmannsretten med beskjed om at Viggo Kristiansen skal frifinnes for drapene og overgrepene som han ble domfelt for for 20 år siden.

Advokat Sjødin har anslått at Kristiansen kan kreve mer enn 30 millioner kroner i erstatning.

[ Lederen av kommisjonen var mot gjenåpning: Hva sier hun i dag? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen