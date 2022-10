Fortsatt høyt forbruk blant folk flest

Tall for kortbruk P4-nyhetene har fått fra DNB viser at forbruket i høst er 4 prosent høyere enn i 2019. Tallene er justert for prisvekst.

I juli var kortbruken 16 prosent høyere enn samme tid i 2019, og DNB omtalte pengebruken som ellevill. Men med kraftig økende priser og en stadig høyere rente, er det nå tegn til at nordmenn kutter i pengebruken.

– Nå føler vi oss sikre på at vi har nådd et vippepunkt og at nordmenn har begynt å stramme inn, sier Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB til P4.

Hun understreker at kuttet skjer fra et relativt høyt nivå.

Saken fortsetter under videoen

– Vi hadde nok forventet at folk ville sette på nødbremsen i noe større grad, sier Oftedahl.

Tallene viser at vi bruker omtrent like mye som før på mat og drikke, 14 prosent mindre på kategorien hjem og hobby, og 14 prosent mindre på sport og elektronikk. Det vi fortsatt bruker mye mer penger på enn vanlig er restauranter og uteliv med henholdsvis 14 og 17 prosent mer enn for tre år siden.

[ Frp utfordrer regjeringen igjen om gratis sykehusparkering ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen