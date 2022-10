Finansministeren er åpen for å justere lakseskatten

Ifølge Klassekampen er finansministeren og Sp-lederen åpen for å justere på lakseskatten, og han håper at flere enn budsjettpartner SV blir med på det endelige vedtaket.

– Selv om det har vært mye støy nå, håper jeg at flere partier vil bli med på at vi trenger en viss grunnrenteskatt. Jo bredere det blir i Stortinget, jo bedre, sier Vedum, som varsler at utformingen av skatten kommer som en egen proposisjon i Stortinget til våren.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad bekrefter også at skattepakken for vindkraft og laksenæring ikke er en del av de ordinære budsjettforhandlingene med SV.

– Det er for tidlig å si hvordan behandlingen i Stortinget blir, forteller hun.

Saken fortsetter under videoen

I regjeringens forslag til grunnrenteskatt for havbruksnæringen er den effektive satsen satt til 40 prosent. Skatten skal gjelde produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Et bunnfradrag på 4.000-5.000 tonn skal sikre at kun de største aktørene må betale.

Regjeringen har foreslått at ordningen skal gjelde fra 1. januar 2023. Den ventes å gi mellom 3,6 og 3,8 milliarder kroner årlig i skatteinntekter, som fordeles likt mellom stat og kommuner.

Forslaget er sendt på høring med frist 3. januar.

[ Vedum om Listhaug-kritikk: – Hvem skal eie Norge? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen