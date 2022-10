Vestre: Prisdiskriminering i dagligvarebransjen skal forbys

– Innkjøpspriser har stor betydning for dagligvarekjedenes lønnsomhet og mulighet til å konkurrere hardt mot andre dagligvarekjeder. Dersom noen dagligvarekjeder systematisk og over lengre tid får bedre betingelser enn andre, vil det kunne skade konkurransen. Vi må for all del unngå at forbrukeren sitter igjen med dårligere utvalg og høyere priser enn nødvendig, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Regjeringen har laget to forslag til hvordan prisdiskriminering kan forbys og sender dem tirsdag ut på høring. Forslagene er i tråd med et enstemmig vedtak i Stortinget, sier Vestre.

Usaklig prisdiskriminering

Det første alternativet forbyr leverandører med vesentlig markedsmakt å prisdiskriminere uten at det kan begrunnes saklig, opplyser regjeringen i en pressemelding.

– Det andre alternativet forbyr usaklig prisdiskriminering dersom det begrenser eller er egnet til å begrense konkurransen. I dette forslaget åpnes det for at Konkurransetilsynet kan vurdere flere leverandørers avtaler under ett. Det kan bidra til en mer effektiv håndheving enn dagens regler, heter det videre.

Bedre verktøy

Næringsdepartementet ønsker å gjøre Konkurransetilsynet bedre rustet for å kunne gripe inn i konkurranseutfordringer i dagligvarebransjen.

– Vi ønsker å gi Konkurransetilsynet bedre verktøy slik at de mer effektivt kan gripe inn mot konkurranseutfordringer i dagligvarebransjen, men også i andre bransjer. Det vil også kunne bidra til bedre konkurranse, som gir bedre utvalg i butikkene og forbrukerne mer for pengene, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Nærings- og fiskeridepartementet utreder nå behovet for et nytt markedsetterforskningsverktøy og hvordan dette eventuelt skal utformes. Forslaget sendes på høring i vinter.

Fakta om tiltak for bedre konkurranse i dagligvarebransjen

Regjeringen foreslår følgende tiltak for bedre konkurranse i dagligvarebransjen:

Usaklig prisdiskriminering: Regjeringen har foreslått to alternativer for hvordan prisdiskriminering kan forbys. Forslaget sendes på høring tirsdag 25. oktober, med høringsfrist 16. desember 2022. Regjeringen gir Stortinget en foreløpig tilbakemelding før året er omme.

Forslag om å forby negative servitutter: Høringsfristen var 5. oktober 2022, og Nærings- og fiskeridepartementet vurderer nå høringssvarene og videre prosess.

Utredning av egne merkevarer: En ekstern utredning om virkningene som vertikal integrasjon og kjedenes egne merkevarer har for konkurransesituasjonen, lyses ut om kort tid.

Etterforskningsverktøy til Konkurransetilsynet: Nærings- og fiskeridepartementet utreder behovet for og eventuell utforming av et nytt markedsetterforskningsverktøy. Forslaget sendes på høring i vinter.

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet

