SV: Noe er fundamentalt feil når folk må spare til egen pensjon

Utbytte og gevinster på aksjer og aksjefond skattes fra neste år med 37,84 prosent. I fjor var skatten 31,68 prosent. Dermed har satsene økt med 19 prosent på disse inntektene de to siste årene. Dette kan gå ut over mange som sparer til pensjon, noe som ikke er et problem, ifølge SV.

– Vi mener det er helt riktig å øke skatten på utbytte av aksjer, sier Lars Haltbrekken (SV) til Adresseavisen.

Han sier at vi ikke kan la pensjon bli et ansvar for den enkelte. Da vil det bli store klasseskiller og forskjeller.

– Noe er fundamentalt feil når folk må spare til egen pensjon. Pensjon er et velferdsgode som vi først og fremst må fikse gjennom det offentlige, sier Haltbrekken, som sitter på Stortinget.

Hans stortingskollega Sivert Bjørnstad (Frp) er uenig og peker på at vanlige småsparere rammes.

– Dette er ikke noe målrettet grep for å ta de rike. Det er trist at staten sier folk ikke kan forvente like mye fra staten fremover, og så strammer de inn vilkårene for å spare selv, sier Bjørnstad.

