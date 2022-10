Støre uenig med egen minister om forskerrapport

Det ble rabalder da kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ikke ville publisere en rapport om fremmed valgpåvirkning. Statsråden mente funnene kunne gi næring til konspirasjonsteorier og koble EØS-motstand til ekstreme, politiske synspunkter.

– Hvis forskere ønsker å presentere slike argumenter for EU og EØS, kan de melde seg inn i en organisasjon eller et politisk parti, i stedet for å pakke det inn i en forskningsrapport om valgpåvirkning, som er egnet til å økt polarisering av den norske debatten, sa Gjelsvik til Nationen fredag.

Etter krass kritikk fra flere hold, har kommunalministeren snudd i saken. Til Nationen sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at han er uenig i begrunnelsen som ble gitt.

– Forskere som skriver scenarioer for å illustrere en mulig påvirkning på Norge skal ha full frihet til å gjøre det. Det er ikke uttrykk for politiske ytringer, sier Støre.

Rapporten var allerede offentliggjort av forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt, men Gjelsvik var ikke interessert i at rapporten også skulle legges ut på regjeringens nettside.

– Jeg opplever ikke den har vært holdt tilbake, for denne rapporten har vært offentlig. Da det ble spørsmål om å legge den ut på kommunaldepartementets sider, valgte han å gjøre det og det var helt riktig, sier Støre.

