Støre: Russland styrer mot langvarig brudd med Vesten

– Åtte måneder etter at Russland invaderte Ukraina, ser vi tydelig hvor mye som står på spill. Vi står nå i den mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig, sa Støre da han tirsdag holdt en redegjørelse om Ukraina-krigen i Stortinget.

– President Putin tar høy risiko. Og risikoviljen ser ut til å øke i takt med dårlige nyheter fra slagmarken. Budskapene fra den russiske ledelsen tyder på at Russland styrer mot et langvarig brudd med Vesten, sier Støre.

Dårlig nytt

Det er Støre som selv har bedt om å få holde redegjørelsen.

– Jeg ønsker å orientere Stortinget om utviklingen vi har sett den senere tid, hva den betyr for vår hverdag, og hvordan regjeringen vil besvare de mange utfordringene Russlands atferd har medført. Og jeg ønsker å invitere Stortinget til at vi står samlet som nasjon i disse krevende tidene, vel vitende at det som ligger foran oss kan bli enda mer krevende, sier statsministeren.

For et isolert Russland er dårlig nytt, slår han fast.

– Det er urovekkende at det er så lite kontakt og direkte kommunikasjon med Russland. Det svekker mulighetene for å finne fram til en forhandlet slutt på krigen, og det kan øke sannsynligheten for opptrapping og bruk av hardere virkemidler, advarer Støre.

Saken fortsetter under videoen

– Sannsynligheten for bruk av atomvåpen har økt

Putin-regimet har flere ganger truet med bruk av atomvåpen i Ukraina.

– Vi vurderer at sannsynligheten for bruk fortsatt er lav. Men den er ikke null. I lys av språkbruken kan vi ikke avvise muligheten. Selv om sannsynligheten er lav, har den økt, sa statsminister Støre under tirsdagens redegjørelse for Stortinget.

Han er tydelig på at bruk av atomvåpen vil være å krysse en uhørt grense.

– I takt med at Russland slipper opp for konvensjonelle militære virkemidler øker også risikoen for mer desperat virkemiddelbruk. Trusler om bruk av atomvåpen er uansvarlig. Det er i seg selv en farlig eskalering. Vi fordømmer det, sier Støre.

Han kaller truslene for en form for utpressing.

– Vi må legge til grunn at hensikten med truslene er å svekke vestlig solidaritet med Ukraina.

Norges planer for atomberedskap er oppdatert.

– Vi vil kunne møte en slik situasjon med nødvendige tiltak, sier Støre.

[ Frontkjemper «Nadia» til Dagsavisen: – Denne krigen handler om å overleve for oss ukrainerne. For min egen vil det være bedre å ikke leve, enn å leve i en totalitær stat ]

Gjøres hemmelige tiltak

Statsministeren sier det gjøres en rekke hemmelige tiltak for å beskytte norsk infrastruktur, i tillegg til det som kjent.

– Det er gjort, og gjøres, flere tiltak det ikke er naturlig å omtale i offentligheten, sa Støre da han redegjorde om krigen i Ukraina for Stortinget tirsdag.

«Kontroll med utvinning av petroleum på norsk sokkel» og «Transport av gass i rør til Europa» har nylig blitt definert som grunnleggende nasjonale funksjoner.

– Det setter oss bedre i stand til å kunne beskytte dem ytterligere, sier Støre.

Han redegjorde videre for flere av de allerede kjente tiltakene. Blant annet at Heimevernet sikrer fire petroleumsanlegg, at politiet og forsvaret har økt tilstedeværelsen rundt olje- og gassinstallasjoner, og at allierte land bidrar.

I tillegg er arbeidet mot digitale trusler er intensivert.

[ 464.000 nordmenn eier en eller flere droner. Slik er reglene ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen