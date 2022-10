Over 100.000 sysselsatt i norsk sjømatnæring

Antall sysselsatte økte med 13.000 personer til 105.900 som direkte og indirekte jobber i næringen. Inkludert ringvirkningene var verdiskapingen på 120 milliarder kroner, og skatteeffekten utgjorde 34 milliarder kroner.

Det kommer fram i en ny rapport fra Menon Economics, Nofima og Norce. Ifølge rapporten er veksten i havbruksnæringen den største vekstdriveren.

– Nå har vi fasiten for 2021, og vi ser at næringen har løftet seg og setter nye rekorder for verdiskaping, eksport og sysselsetting, sier analyseansvarlig Jonas Erraia i Menon Economics.

Sjømatnæringen er blant Norges viktigste distriktsnæringer og næringen har størst betydning for verdiskaping og sysselsetting i Vest- og Nord-Norge.

I Vestland er rundt 17.200 personer direkte eller indirekte sysselsatt i sjømatnæringen, fulgt av Møre og Romsdal med 16.500, Nordland med 12.900, Troms og Finnmark med 12.700, Trøndelag med 12.100 og Viken med 10.800 personer.

Den samlede skatteeffekten i 2021 var på 34 milliarder kroner, rundt 4 milliarder mer enn i 2020. Norges samlede skatteinntekter var i 2021 på om lag 1.100 milliarder kroner, og dermed utgjør direkte og indirekte skatter fra sjømatnæringen rundt tre prosent av statens skatteinntekter.

