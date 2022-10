DNB felt i Diskrimineringsnemnda

DNB, sammen med flere andre banker, ga automatisk avslag til personer som bare har oppholdskort som identifikasjon. Slikt kort tildeles for eksempel både flyktninger med permanent opphold og de som har fått begrenset opphold.

Bankene kan likevel innvilge kundeforhold hvis identiteten kan bekreftes på andre måter.

Diskrimineringsombudet reagerte på praksisen i fjor og meldte DNB – som største bank – inn for Diskrimineringsnemnda, som nå har gitt ombudet medhold, skriver E24.

[ Finanstilsynet gir DNB dagbøter ]

Individuell vurdering

I sin avgjørelse skriver de blant annet at «DNBs praksis med å avvise kunder som bruker oppholdskort som legitimasjon, er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet.»

Nemnda understreker i vedtaket at personer med oppholdskort skal få en individuell vurdering.

DNB sier i en kommentar til NTB at de denne vinteren justerte bankens praksis og tjenestetilbud slik at flere flyktninger kan bli kunder nettopp etter en individuell vurdering.

Saken fortsetter under videoen

Komplekst område

– Vi er enig i at bankene har et ansvar for finansiell inkludering, og i løpet av saksgangen har vi informert Diskrimineringsnemnda om at vi gjennomgikk våre interne prosesser og rutiner. I tillegg har det kommet en tydelig anmodning fra Finanstilsynet om å gi flyktninger fra Ukraina tilgang til grunnleggende banktjenester, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i DNB.

– Vi er opptatt av at DNBs praksis ivaretar flyktninger uten gyldig legitimasjon. Samtidig erkjenner vi at dette er et komplekst område, der vi må ta hensyn til behovet for finansiell inkludering samtidig som hvitvaskingslovgivningen etterleves. Banken må fortsatt foreta ta nødvendig kontroll av identiteten til den enkelte, men vi gjør en individuell vurdering og vi tilbyr grunnleggende banktjenester i tråd med Finanstilsynets veileder til hvitvaskingsloven, understreker hun.

[ DNB-sjefen kjøpte bolig til 41 millioner kroner ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen