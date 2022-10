TV 2: Forsvareren forventer at siktelsen mot Jan Helge Andersen blir henlagt

Holden mener det faktum at påtalemyndigheten vil frifinne Viggo Kristiansen (43) ikke samtidig betyr at det er grunnlag for ny tiltale mot Andersen (41).

– Etter min vurdering er det klart at bevisene i saken ikke gir grunnlag for å konstatere utover rimelig tvil at Jan Helge Andersen er skyldig i drapet og falsk forklaring, skriver Holden til TV 2.

– Jeg forventer derfor at siktelsen mot Jan Helge Andersen vil bli henlagt på bevisets stilling, skriver han.

Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, har varslet at det vil bli levert anmeldelse og trolig også et krav om erstatning mot Jan Helge Andersen. Dette på bakgrunn av det de mener er falsk anklage.

