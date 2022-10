Én person pustet inn røyk og ble behandlet av ambulansepersonell.

Brannen oppsto i en lyskasse, ifølge Sørøst politidistrikt.

Det er kontroll på stedet. Politiet meldte først at det dreide seg om et serveringssted, men opplyste siden at brannen brøt ut i et legekontor.

