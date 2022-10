Russer pågrepet for droneflyging i Ullensvang løslates

Retten har kommet fram til at varetektsfengsling er uforholdsmessig, ifølge kjennelsen fra Hordaland tingrett. Politiet ba om fire ukers varetektsfengsling, mens russeren selv motsatte seg fengsling.

Begrunnelsen er blant annet at mannen i 30-årene ikke har vært klar over uaktsomheten han utviste. Russiske statsborgere har ikke lov til å fly drone i Norge i henhold til sanksjonsreglementet.

Mannens forsvarer Einar Råen uttalte til Bergensavisen tidligere lørdag at hans klient er en vanlig russisk statsborger som tar bilder av natur som turister flest, og ikke var klar over at han gjorde noe galt.

