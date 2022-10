Kristiansens advokat varsler anmeldelse mot Andersen for falsk forklaring

– Det blir levert anmeldelse for falsk anklage. Med det pleier det å følge et krav om erstatning, sier Sjødin til Dagbladet.

I september 2000 ble Kristiansen utpekt av Andersen som hovedmannen bak Baneheia-drapene. Kristiansen ble da også dømt for begge drapene, og sonet til sammen 20 år i fengsel for dem. Fredag ble det klart at riksadvokaten innstiller på frifinnelse av Kristiansen.

– Krenkelsen Viggo er utsatt for, skjedde på bakgrunn av en rettsstridig handling. Det vil bli utgangspunkt for vurderingen av størrelsen på erstatningskravet, sier Sjødin.

Andersens advokat Svein Holden ønsker ikke å kommentere Sjødins anmeldelses- og erstatningskravvarsel overfor Dagbladet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen