Jan Helge Andersens mor: – Håpet på ny rettssak

– I dag er det nesten utelukkende snakk om DNA-beviset og mobilbeviset. Jeg har en opplevelse av at man har satt til side alle de andre bevisene som lå til grunn da gutten ble dømt for 20 år siden, sier Berit Andersen til NRK.

Riksadvokaten kunngjorde fredag at han landet på frifinnelse av Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og bekreftet samtidig at etterforskningen av Jan Helge Andersen fortsetter videre.

Andersen ble dømt til 19 års fengsel for å ha drept Stine Sofie Sørstrønen (8), mens Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for å ha drept Lena Sløgedal Paulsen (10). Per nå står dermed drapet på Sløgedal Paulsen som uoppklart.

Moren til Jan Helge Andersen sier at saken har vært en stor belastning for familien, og at de nå håper det blir gjort en jobb for å sikre flere svar i saken.

– Jeg håpet på en ny rettssak. Ifølge riksadvokaten står vi nå med et uoppklart drap. Hvem drepte den andre jenta, spør Andersen.

Riksadvokaten uttalte fredag at Andersen forklaring lider av svakheter. Moren sier at hun har vært i tvil mange ganger om hvorvidt sønnen har snakket sant i saken, men at hun stoler fullt og helt på ham.

– Han kan ha pyntet på forklaringer, og forklart mer på et tidligere tidspunkt. Men jeg stoler på han, sier hun.

