Viggo Kristiansen: – Dette gir meg et lite snev av tro på systemet igjen

– Jeg tar av meg hatten for den etterforskningen som nå er gjort. Jeg har ikke hørt noe særlig av pressekonferansen, men dette gir meg et lite snev av tro på systemet igjen, sier Kristiansen til Fædrelandsvennen fra Bymarka i Kristiansand.

Han hadde ikke helt troen på frifinnelse og sier riksadvokaten kunne “kommet med noe svada om at bevisene ikke holder og så videre.”

– Jeg har båret på en ryggsekk i 21 år, og i dag føltes det som om 40 kilo datt av. Dette har vært mitt livs kamp. Å herregud, jeg har en deilig følelse nå. Det å gå her i skogen, uten å møte et menneske, sier Kristiansen.

Han sier han også håper moren nå kan få litt fred.

– Det å bli dømt for barnedrap er noe av det verste man kan bli dømt for i Norge. De som har vært utenfor murene, har nok kjent dette på en helt annen måte enn meg. I fengsel var jeg en god del skjermet for det de må ha opplevd.

Kristiansen sier han vurderer å ta en sykkeltur og deretter skal spise noen brødskiver og kanskje en øl eller to.

– Jeg har hatt noen fantastiske støttespillere. Det hadde aldri gått uten dem, sier han.

Blant dem er faren Svein Kristiansen, som også har snakket med avisa:

– Nå når dette er over, kjenner jeg at kroppen har gått gjennom en ganske god prøvelse på de årene. Akkurat nå er jeg skjelven.

