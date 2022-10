Statsministeren takker kommunene for flyktninginnsats

– Landets kommuner har gjort en enorm jobb med å gi ukrainere som flykter fra krig et hjem i Norge. Det har vært utfordringer, men alt i alt har dette gått veldig bra. Jeg er imponert over innsatsen kommunene har gjort sammen med frivillige, arbeidsgivere, skoler og lokalsamfunn, sier Støre.

Han holdt fredag formiddag et digitalt møte med landers 356 kommuner der han takket dem for innsatsen.

– Kommunene er helt avgjørende for hvor solid og god vår totale beredskap er. Vi har et felles ansvar, og arbeidet med økt beredskap vil kreve mye av oss alle. Jeg er imponert over det arbeidet dere legger ned, og vil understreke behovet for å arbeide systematisk med økt beredskap framover, sier Støre.

