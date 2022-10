Strømselskap vil betale kunder opp til 50.000 for å stoppe fastprisavtale

NRK meldte i vår at tilbudet ved en feil ikke fjernet fra selskapets nettsider

Avtalene er blitt svært kostbare for Meløy Energi, som har måttet kjøpe dyr strøm i sør og deretter selgere den til kundene for en langt lavere pris.

Nå har Meløy Energi sendt en epost til fastpriskundene der selskapet forklarer at dersom de ikke får avviklet fastprisavtalene vil selskapet neppe overleve.

– Vi tok feil når vi vurderte at kraftprisene ikke vil øke så voldsomt og så raskt, som vi har sett det siste året. De mange gunstige fastprisavtalene vi solgte medfører nå store tap for Meløy Energi. Om vi må fortsette å levere kraft til de av våre kunder som har inngått de aktuelle fastprisavtalene, så vil Meløy Energi etter all sannsynlighet ikke overleve vinteren, skriver selskapet på sine nettsider.

Selskapet har i dag rundt 1.600 fastpriskunder.

Nå får disse kundene tilbud om en engangsutbetaling basert på forventet, årlig normalforbruk og resterende løpetid på avtalen som kompensasjon for å akseptere overgang til en spotprisavtale. Etter det Europower erfarer, varierer kompensasjonsbeløpet på mellom 2.000 og 50.000 kroner.

Styreleder i Meløy Energi, Rolf Inge Sleipnes, sier til NRK de ikke ser noen annen utvei enn å forsøke å kjøpe kundene ut av avtalene.

– Vi mener at dette tilbudet bidrar til å ivareta kundene på en god måte samtidig som det kan redde selskapet, sier han.

Hvis Meløy Energi går konkurs, vil fastprisavtalene falle bort.

