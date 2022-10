Statnett venter en utfordrende vinter

Energisituasjonen i Norge er fortsatt stram, og det kan bli lite vann i magasinene til våren, og det kan bli mangel på kraft i landene rundt Norge på de kaldeste dagene, ifølge Statnett.

– Selv om vannmagasinene er fylt opp noe de siste ukene, vurderer vi fortsatt kraftsituasjonen som stram i Sør-Norge, sier konserndirektør Peer Olav Østli i Statnett.

En fersk europeisk rapport viser at kraftsystemet i Norden og Baltikum har små marginer når det gjelder energi og effekt til vinteren, og det kan bli en stor utfordring å dekke kraftbehovet i timene med aller mest forbruk.

Særlig på slutten av vinteren kan det bli en svært stram situasjon dersom det blir vanskelig å importere fra nabolandene og vinteren i tillegg blir kald.

Saken fortsetter under videoen

– Den stramme kraftsituasjonen handler om vinteren som helhet, ikke enkelttimer. For landene rundt oss er det en utfordring at de risikerer å ikke ha nok strøm til timene med høyest forbruk. Norge er det eneste av de nordiske landene som isolert sett nå har tilstrekkelig effekt i kraftsystemet til å håndtere forbruket også på de kaldeste vinterdagene. Samtidig vil også store ubalanser i Norden kunne påvirke driften av kraftsystemet i Norge, understreker Østli.

Statnett mener det er et stort behov for ytterligere investeringer i både mer effekt og mer kraftproduksjon i Norge for å møte det økende kraftbehovet i årene som kommer.

[ Nettselskap merker endring i når folk bruker strøm ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen