Russlands ambassadør tror alle de fengslede droneførerne blir satt fri snart

– Vi vet ikke hvem de som er pågrepet er. De kom til Norge som enkeltpersoner eller som del av en gruppe. De kom på turistvisum, og vi må derfor gå ut fra at de er turister, sier Ramishvili til NRK.

I oktober har sju russere blir pågrepet i forbindelse med foto- eller droneaktivitet. PST tror formålet deres enten er spionasje eller å skape frykt.

I intervjuet med NRK sier Ramishvili at han ikke tror norske styresmakter kommer til å finne straffbare handlinger, og at han er sikker på at alle de pågrepne droneførerne snart blir satt fri.

– Politiet kommer ikke til å finne noe på harddiskene. Derfor blir alle satt fri, men de kommer ikke til å få noe unnskyldning fra styresmaktene.

Emilie Enger Mehl sier at hun som justis- og beredskapsminister ikke kan kommentere de enkelte sakene, og at det er PST sitt ansvar å etterforske.

