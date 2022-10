Økt kraftskatt kan gi mindre vann i magasinene, advarer bransjeforening

Direktør Knut Kroepelien sier den foreslåtte skatten kan endre på dagens balanse mellom samfunnets interesser og selskapenes interesser, skriver Klassekampen.

– Vi har et velfungerende system som gjør at samfunnets interesse for å ha nok vann og ikke få rasjonering i en vårknipe, sammenfaller med produsentenes interesse om å spare vannet til de får best pris, sa Kroepelien i en høring i Stortingets energikomité onsdag.

Han mener forslaget om en ekstra avgift når prisen overstiger 70 øre per kilowattime vil forrykke denne balansen og at produsentene kan se seg tjent med å selge unna før de passerer grensen for ekstraskatten.

Saken fortsetter under videoen

– Det går rett imot regjeringens ønske om å øke tryggheten for at det er nok vann i magasinene også i ekstreme situasjoner, sier han og advarer mot økt risiko for strømrasjonering.

Rødts Sofie Marhaug kaller uttalelsen «et lavmål av et forhandlingsutspill mot skatteøkningene». Både hennes parti og Senterpartiet ber kraftbransjen sette samfunnsansvaret høyere.

[ Iben Akerlie: – Jeg var 32, og skulle ikke ha mann og barn likevel (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen