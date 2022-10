Mehl: Nytt mobilt varslingssystem til befolkningen skal være på plass i løpet av året

– Regjeringen jobber med å etablere et nytt, mobilt befolkningsvarslingssystem. Det betyr at vi kan sende presise varsler om fare eller annen informasjon til alle i Norge som har en mobiltelefon i løpet av få sekunder, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på en pressekonferanse torsdag.

Hun sier at målet er at systemet skal være på plass i løpet av året.

– Det vil være et stort løft for samfunnssikkerheten.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skriver i en pressemelding torsdag at det er selskapet Everbridge Norway som skal utvikle systemet. Kontrakten har en samlet verdi på rundt 42 millioner norske kroner. Everbridge leverer nasjonale varslingssystemer i over tjue land.

– Med denne løsningen får vi en betydelig styrking av befolkningsvarslingen i Norge, sier Elisabeth S. Aarsæther, direktør i DSB.

– Vi har fortsatt Sivilforsvarets tyfoner, men den nye mobilvarslingen blir mye mer presis og mottas direkte på alle telefoner i et definert område, sier Aarsæther.

