Huitfeldt får Qatar-kritikk fra Amnesty

Kritikken kommer i forbindelse med at Amnesty har lagt fram en rapport om menneskerettighetssituasjonen i Qatar en måned før fotball-VM for menn starter 20. november, melder NRK.

– Vi er overrasket over hvor stille en Arbeiderparti-regjering har vært for forholdene til migrantarbeidere i Qatar. Ikke minst fordi man er så opptatt av det i Norge, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge.

Han er overrasket over at regjeringen har latt fotballpresident Lise Klaveness ha det han omtaler som «den ene tydelige norske stemmen» for migrantarbeiderne i Qatar.

– Vi mener utenriksministeren må være veldig tydelig i sin kritikk og sitt press på Qatar, kreve en forbedret situasjon for migrantarbeiderne og støtte kravet om at Qatar skal kompensere de arbeiderne som har lidd overlast, sier Egenæs.

For halvannet år siden, da Ap var i opposisjon, spurte Huitfeldt forgjengeren Ine Eriksen Søreide (H) hva hun hadde gjort for å «fremme norske syn på menneskerettighetene overfor Qatars myndigheter». Når får altså Huitfeldt selv kritikk for ikke å gjøre nok.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med utenriksministeren, som ikke har hatt anledning til å komme med en kommentar.

