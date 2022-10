FHI: – Svært viktig at risikogruppene vaksinerer seg mot influensa

Nær 1,6 millioner mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom. Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er bekymret for vaksinasjonsdekningen.

– Vi er et stykke unna målet om at minst 75 prosent av disse skal få influensavaksine, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet, og viser til dekningstallene fra sesongen 2021–2022.

Fjorårets sesong var utenom det vanlige, og influensasesongen ble forskjøvet til våren. Da så man at influensavirusene hadde endret seg. I år ser man at virusene har endret seg ytterligere.

[ Influensa: – Befolkningen har nå en unormalt lav beskyttelse ]

Tøffere influensa

– Vi venter at virus som ikke har vært i omløp på flere år vil vende tilbake. Dette er virus som vi har lite beskyttelse mot, og det gjelder særlig små barn, sier Stoltenberg.

En gruppe som har særlig lav vaksinasjonsdekning, er barn i risikogruppene. Av over 81.000 barn i risikogruppene fikk bare 8 prosent influensavaksine i fjor.

– Influensa har vært stort sett fraværende under pandemien på grunn av strenge smitteverntiltak, og befolkningens beskyttelse mot influensa er dermed lav. Noen barn har aldri hatt influensa, og har dermed ingen eller lite immunitet. Derfor er det svært viktig at risikogruppene husker å få influensavaksinen i år, sier Stoltenberg.

Saken fortsetter under videoen

Kan øke svært raskt

I tillegg at alle over 65 år bør vaksinere seg, ønsker helsemyndighetene at alle som jobber med pasientkontakt i helsevesenet vaksinerer seg.

– I fjor ble 55 prosent av helsepersonell vaksinert, mot 51 prosent året før. Vi har fortsatt et stykke igjen før vi når målet, men vi er nærmere enn noen gang før. For bare fem år siden var dekningen på under 20 prosent, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han sier smittespredningen kan øke svært raskt hvis influensaviruset først får fotfeste i befolkningen.

– Alle som anbefales influensavaksine, bør ta den nå for å få effekt av vaksinen før influensa blir utbredt.

[ Morten Hegseth: – Jeg stjal ham ikke fra en dame, som alle tror (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen