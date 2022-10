FHI-direktør bekymret for influensaepidemien

De siste to influensasesongene har det vært strenge smitteverntiltak som har hindret viruset fra å spre seg i Europa. Det kan gjøre at folk i Norge har et dårligere immunforsvar enn ellers. Og i år kan en bølge av forkjølelsesvirus, korona og influensa treffe samtidig.

Are Stuwitz Berg, direktør for smittevern og vaksine i FHI, sier til TV 2 at influensasesongen ikke er helt i gang ennå, men han er klar på at risikogruppene, eldre og de med underliggende sykdom, bør ta imot tilbudet om en boosterdose mot korona i tillegg til en influensavaksinen.

– Vi har cirka 100 nye innleggelser i uken og bare fem prosent trenger intensivbehandling, men vi har fortsatt 20–30 dødsfall i uken med korona, minner han om.

Han legger til at tallene er fire til fem ganger høyere i eksempelvis Danmark, Tyskland og Frankrike.

– Men vi er særlig bekymret for influensasituasjonen som vi har sett lite av de to-tre siste sesongene. Aller mest bekymret er vi kanskje for barna, fordi vi kan få en type influensavirus i år som små barn ikke har møtt. Da kan de bli ekstra syke, sier Berg.

