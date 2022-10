E-sjefen: Droner brukes mer og mer i etterretning

Nils Andreas Stensønes sier til VG at det er mange fordeler med å bruke droner med sensorer, for eksempel kameraer – til å hente inn informasjon.

– Det unike med droner er at du får høyde, du kan se langt, og at de er mobile; de er enkle å flytte med seg. Og de er veldig billige, sammenlignet med fly og satellitter. Droner er et praktisk verktøy for å skaffe seg etterretninger fra et område, sier sjefen for Etterretningstjenesten.

Samtidig trekker han fram ulemper med de små luftfarkostene.

– De er små, så du kan bruke dem delvis skjult, men som du ser nå – de kan bli oppdaget. Droner er et hendig verktøy, men du må relativt nær, så det er en fare for å bli oppdaget.

Stensønes bekrefter at bruken av droner i etterretningssammenheng er økende.

– Ja, det øker fortløpende. Både etterretningsorganisasjoner, militære organisasjoner og sivile bruker droner mer og mer, fordi det er en veldig kosteffektiv måte å skaffe seg informasjon på.

Han ønsker ikke å snakke om bruk av droner i Norge, fordi dette er PSTs ansvar, mens E-tjenestens ansvarsområde ligger utenfor Norges grenser.

