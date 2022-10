Departementer får alvorlig kritikk av Riksrevisjonen for oppfølging av løslatte fra fengsel

– Mange som blir løslatt fra fengsel, mangler bolig og har store økonomiske problemer. Årsaken er blant annet at samarbeidet mellom kriminalomsorgen og de velferdstjenestene som skal ta imot de løslatte, ikke fungerer. Det svekker mulighetene for en vellykket tilbakeføring til samfunnet, skriver Riksrevisjonen i sin rapport.

Myndighetene har i flere år vært kjent med de store samordningsproblemene ved løslatelse, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding torsdag.

Kriminalomsorgen har i liten grad rutiner for å varsle velferdstjenester utenfor fengselet når de løslater innsatte som skal ha oppfølging.

Revisjonens undersøkelse viser at få av de 18 tiltakene, som fem departement vedtok i 2017 for at løslatte skulle få en bedre mulighet til et liv uten kriminalitet, er gjennomført.

– Det har vært stor vilje med mange planer, men lite som er gjennomført, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressekonferanse.

