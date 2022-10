UDI: Over 30.000 ukrainske borgere har søkt asyl i Norge

Søndag, mandag og tirsdag ble det registrert henholdsvis 50, 106 og 124 nye søknader om asyl fra ukrainske borgere, viser nye tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Til nå i 2022 har det kommet 30.150 søknader fra ukrainske asylsøkere til Norge. Blant dem er 14.413 kvinner, 5.953 menn og 9.784 barn.

– Det var det antallet vi antok kunne komme til Norge i 2022, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Norge har aldri før tatt imot så mange flyktninger på så kort tid.

– Gjennomgående har dette gått veldig bra. Det har vært lite konflikt. Selvsagt er det en del utfordringer for dem som kommer, og dem man kommer til, men jeg synes vi kan stå oppreist for det vi har gjort her. Det skal være slik når de flykter fra en slik tragedie som krig er, at de blir tatt godt imot, sier Støre.

Utlendingsdirektoratet (UDI) planlegger for ytterligere 10.000 flyktninger fra Ukraina i år og neste år regner de med at det vil komme 30.000 flyktninger fra Ukraina.

Regjeringen har kun budsjettert med 10.000 ukrainske flyktninger neste år.

– Det er de siste tallene fra UDI vi må jobbe videre med, sier Støre.

[ «Nadia» kjemper i fronten i Ukraina: – At vi vil bli det samme landet som tidligere, tror jeg ikke ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen