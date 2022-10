SAS får 100.000 kroner i tvangsmulkt for å ha brukt for lang tid på refusjoner etter streiken

SAS fikk brev om dette på mandag, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad til NRK.

Etter den to uker lange pilotstreiken i sommer ble SAS pålagt av Luftfartstilsynet å betale tilbake penger til kundene innen sju dager fra 15. september.

SAS har nå fått ti dager på seg til å få fortgang i refusjonene, hvis ikke kan de få en ny tvangsmulkt, opplyser Kobberstad.

– Den første boten var på 100.000 kroner. Den kan bli høyere hvis vi får informasjon eller mangelfull informasjon på at ting ikke går som det skal. Men det er en ny vurdering vi gjør når det har gått ti dager, sier han.

Saken fortsetter under videoen

Luftfartsdirektøren forventer nå at SAS gjør det de skal gjøre for å komme i mål med refusjonene til passasjerene.

– For oss er det viktig at forbrukerne kan stole på luftfarten, og at de faktisk får de pengene de har krav på, sier han.

SAS må i neste uke melde tilbake status til Luftfartstilsynet.

I august opplyste SAS at de skyldte folk 10 millioner kroner bare for kansellerte flybilletter. I tillegg kommer det folk eventuelt har lagt ut for nye flybilletter, leiebil, tog eller lignende. Nær 400.000 passasjerer ble rammet av streiken.

[ Posten vil satse på droner ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen