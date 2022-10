Riksadvokaten har bestemt seg i Baneheia-saken

– Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud vil gjøre rede for avgjørelsen og den videre oppfølgningen, skriver Riksadvokaten en invitasjon til pressekonferanse fredag klokka 13.

Riksadvokatens beslutning kommer etter at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker i fjor bestemte at Viggo Kristiansen skal få gjenåpnet saken sin.

Etterforsket fra Oslo

Det ble da bestemt at det ikke skulle være Agder politidistrikt eller påtalemyndigheten i Agder som skulle vurdere saken på nytt, men at den 22 år gamle drapssaken burde bli vurdert av noen som sto lenger unna.

– Riksadvokaten besluttet at Oslo statsadvokatembeter skulle behandle gjenåpningssaken på statsadvokatnivå. Saken er etterforsket av Oslo politidistrikt, og statsadvokaten i Oslo sendte over sin innstilling til Riksadvokaten 2. september 2022, skriver Riksadvokaten.

To valg

Hvis påtalemyndigheten, etter den nye etterforskningen, kommer til at Viggo Kristiansen er skyldig utover enhver rimelig tvil, skal saken tas til retten med en ny tiltalebeslutning. En ny rettssak vil finne sted i Borgarting lagmannsrett.

Påtalemyndigheten kan ha konkludert med at bevisene ikke holder til domfellelse. Da må statsadvokaten gå til retten og be retten «frafalle forfølgningen» – eller nedlegge påstand om frifinnelse. Borgarting lagmannsrett vil i så fall være bundet til å avsi frifinnelsesdom uten ankeforhandling.

