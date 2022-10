Posten tester ut dronelevering: – Sikkerheten står i høysetet

– Dette prosjektet ble planlagt lenge for lenge siden. Det er meldt inn til de nødvendige innsatser og myndigheter, og sikkerhet står i høysetet. Prøveprosjektet blir gjennomført et avgrensede området. Dersom det blir tatt en beslutning om at det ikke skal være droner i luftrommet så stopper vi prosjektet, men det har vi ikke fått beskjed om, sier pressesjef i Posten Kenneth Tjønndal Pettersen til Dagsavisen.

Posten tester nå ut sitt første prøveprosjekt med droneleveranser i Trøndelag. Dronene skal levere vannprøver mellom Snåsa og Namsos, og skal pågå i noen uker til.

Å benytte droner på den 51 kilometer lange strekningen vil redusere leveringstiden med 34 prosent, skriver Posten og Bring i en pressemelding. CO₂-avtrykket blir redusert med 95 prosent.

Pressesjef i Posten Kenneth Tjønndal Pettersen. (Posten)

Drone ved lufthavn

Politiet har sikre observasjoner av minst én drone ved Bergen lufthavn onsdag. Observasjonen ble gjort av en politipatrulje og er dokumentert.

– Det er flere observasjoner. Vi er usikre på om det er én eller flere droner, men at det er én drone er vi sikre på, sier politiets innsatsleder Ørjan Djuvik på en pressebrifing klokken 10 onsdag.

Bergen lufthavn var i dag stengt i mer enn to timer på grunn av droneobservasjonene, men er nå gjenåpnet. Politiet i Bergen rykket også ut til Haakonsvern. Den siste sikre observasjon av det politiet mener er en drone, ble ifølge Djuvik gjort av en politipatrulje klokken 6.50. Observasjonen ble dokumentert av patruljen, sier innsatslederen.

Han sier den første meldingen om mulige droner kom klokken 4.15 natt til onsdag fra publikum

– Dette er observasjoner som er gjort på noe avstand. Én observasjon går utover i fjorden fra Bergen Lufthavn Flesland, men det er også andre observasjoner som vi holder på og skaffer oss oversikt over, sier Djuvik.

Han vil ikke utelukke at andre fenomener kan spille inn.

– Det kan også dreie seg om andre fenomen som vær. Her vil vi kontakte fagfolk, sier han.

Flesland lufthavn i Bergen ble stengt onsdag i to timer på grunn av drone observasjoner. Samtidig lanserer posten et prøveprosjekt med droneleveranser. (Marit Hommedal/NTB)

Ingen mistenkte

Avinor valgte selv å stenge flyplassen på Flesland ved 6.30-tiden. Like før klokken 9 ga politiet Avinor råd om at de kunne åpne igjen.

Politiet har ingen mistenkte i saken.

Den første meldingen gjaldt en mulig observasjon av en eller flere droner i området rundt Haakonsvern. Flesland og Forsvaret ble varslet, sier operasjonsleder Tore-Andre Brakstad i Vest politidistrikt i en pressemelding like etter klokken 8 onsdag.

Klokken 6 hadde politiet sendt ut patruljer til Flesland, Haakonsvern, som ligger rett nord for Flesland og til Bjorøy vest for Flesland.

Onsdag morgen ble det også observert en drone ved Førde lufthavn. Flyplassen er ikke stengt på grunn av observasjonen.

Lufthavnsjef Kjell Otto Gjesdal bekrefter overfor Firda at dronen ble observert fra flytårnet.

Dronen ble observert over Langelandsvatnet øst for flyplassen. Politiet er på stedet.

– Det er ikke lov å fly innenfor fem kilometer av flyplassen, sier Gjesdal.

[ Nesten 4.200 timer med forsinkelser: – Flere banestrekninger er langt over hundre år gamle ]

Politiets innsatsleder Ørjan Djuvik svarer på spørsmål etter Flesland lufthavn i Bergen ble stengt på grunn av drone observasjoner. (Marit Hommedal/NTB)

Den siste tiden har det blitt observert en rekke droner rundt om i Norge, og til sammen seks russiske statsborgere er varetektsfengslet i Norge etter å ha blitt tatt med droner eller fotoutstyr.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) oppfordret folk til å være oppmerksomme på mistenkelige hendelser mandag denne uka.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal onsdag klokka 14 holde pressekonferanse om etterretningstrusselen mot Norge.

[ Følg Ukraina-krisen direkte ]

Behov for regulering

Organisasjonen Lederne ber regjeringen umiddelbart iverksette et nasjonalt forbud mot bruk av droner inntil sikkerhetssituasjonen i Norge og verden endrer seg. Det skriver organisasjonen for ledere og spesialarbeidere i en pressemelding,

– Synes du har dere har vært litt uheldige med tidspunktet for lanseringen av prøveprosjektet?

– Dette er et prøveprosjekt, og det er behov for regulering av droner i luftrommet. Vi er tidlig ute med å prøve ny teknologi for hvordan leveranser kan gjøres mest mulig effektivt og miljøvennlig. Foreløpig er det tekniske og regulatoriske utfordringer som gjør at dette ikke kan lanseres i stor skala. Nå høster vi nyttige erfaringer, og vi skal være raskt ute av startblokka når droneleveranser er modent for lansering i stor skala, sier Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten.

[ Mehl ber folk være årvåkne for mistenkelig aktivitet, men stenger ikke grensen ]

Dronen de bruker er en autonom drone, og den overvåkes hele tiden. Dersom det blir nødvendig går den ned for landing med en gang, sier Pettersen.

– Det er fint at man får aktualisert behovet for regulering av droner som er viktig for de seriøse aktørene. Denne testen er som sagt på et begrenset område, og alt er avklart med nødvendige instanser. Tillatelse er gitt av Luftfartstilsynet, det sendes ut melding til alle i luftrommet og dronen kan monitorers. Får vi beskjed om å ikke kjøre så forholder vi oss til det, sier han.

Vannprøvene leveres vanligvis med bil eller lastebil, men skal nå leveres med elektriske droner som har en fart på 85 kilometer i timen. Samme type droner er tidligere brukt til å frakte covid-19-prøver fra Røros til St. Olavs hospital i Trondheim.

[ Kraftanalytiker om EUs energigrep: – Løser ikke noen av de store problemene ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen