Norge gjenopptar regnskogsatsing i Brasil hvis venstrekandidat vinner

Det sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide til E24.

– Vi har gode erfaringer med Lula fra sist, sier Eide.

Lula var president i Brasil fra 2003 til 2011. Samarbeidet om bevaring av regnskog i Brasil ble lagt på is i 2019, etter at president Jair Bolsonaro vant valget.

I presidentvalget for to uker siden, fikk venstrekandidaten Lula da Silva 48 prosent av stemmene. Rivalen Jair Bolsonaro fikk 43 prosent. Siden Lula ikke fikk over halvparten av stemmene i første valgomgang, møtes de to igjen 30. oktober.

– Hvis det går den veien målingene peker så vil vi være ganske fort i gang igjen med Brasil, sier Eide.

En måling i helgen viste 53 prosent til Lula, og 47 prosent til Bolsonaro.

Norge gir inntil 3 milliarder kroner til tiltak for å bevare skog årlig. Målet er å redusere klimautslipp fra avskoging og bevare artsmangfoldet i regnskogene.

Til sammen har Norge betalt land og organisasjoner 32 milliarder kroner over 12 år for å bevare regnskog. Rundt en tredel av disse pengene har gått direkte til land som Brasil, Peru, Myanmar og Vietnam. Resten har blant annet gått til diverse skogfond og underorganisasjoner innen FN-systemet.

Ifølge Klima- og miljødepartementet har regnskogsatsingen forhindret utslipp av 320 millioner tonn CO2 til en pris på 31 kroner per tonn.

