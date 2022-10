Gruveselskap vil fly russiske charterfly mellom Moskva og Svalbard

Nå ber selskapet om dispensasjon fra sanksjonene.

Ifølge den norske sanksjonsforskriften har ikke russere lov til å føre verken fly eller droner i Norge. Dette gjelder også for Svalbard.

I et brev stilet til «Kjære herrer» ved Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, og Kongeriket Norges utenriksdepartement skriver det russiske gruveselskapet at de ønsker å starte opp igjen med charterflyginger mellom Moskva og Svalbard lufthavn Longyear, melder Svalbardposten.

Direktør Ildar Neverov i Trust Arktikugol understreker at det var tiltak for å stanse spredningen av koronaviruset som gjorde at de fra mars 2020 aksepterte en pause i flygingene.

Siden har det ifølge ham vært stor slitasje på de ansatte, og det er nå et kritisk behov for å skifte ut nøkkelpersonell i Barentsburg og Pyramiden.

Sysselmester Lars Fause henviser til Utenriksdepartementet når gjelder spørsmålet om rotasjon av mannskap og charterturisme til Svalbard, og Luftfartsverket for spørsmålet om landingstillatelser.

