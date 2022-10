Flesland stengt etter droneobservasjoner

Operativ sjef Øystein Skaar på Flesland bekrefter overfor Bergensavisen at det er observert drone i området.

– Det er tydelige observasjoner fra flere hold. Det er riktig. Vi avventer situasjonen og er i dialog med politiet, sier Skaar.

Den første meldingen om observasjonen kom inn klokken 4.15 og ifølge politiet «kommer det og går noen lys».

– Vi har en patrulje på Flesland, en på Bjorøy og en ved Haakonsvern for å sjekke, forteller operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt til Bergens Tidende like før klokken 6.

Kolltveit sier patruljene arbeider med å fange lysglimtene for å avklare om det faktisk er snakk om en drone.

Erik Lødding, leder for samfunnskontakt i Avinor, bekrefter overfor NTB at flyplassen er stengt for all trafikk inntil videre.

– Det er gjort en observasjon i luftrommet over flyplassen av det som muligens er en drone. Derfor har vi besluttet å stenge trafikken inn og ut av Flesland sier Lødding.

Han sier at flyplassen ble stengt i 6.30-tiden onsdag morgen.

– Vi vet foreløpig ikke hvor mange avganger og ankomster dette vil berøre. Det avhenger helt av hvor lenge vi må holde flyplassen stengt, sier Lødding.

