Fire dømt etter Sian-demonstrasjon

Etter at det oppsto bråk under en Sian-demonstrasjon i Sandefjord i april, er fire motdemonstranter dømt i Vestfold tingrett for vold mot offentlig tjenesteperson i forbindelse med demonstrasjonen.

De tre mennene er dømt for å ha kastet stein eller andre farlige gjenstander, samt egg mot politiet.

Retten peker i dommen blant annet på at demonstrasjonen var lovlig selv om de tiltalte var sinte og opprørte over budskapet til Sian. Retten skriver at årsaken til de tiltaltes harme og handlinger ikke trekker i noen formildende retning.

En mann ble dømt til fengsel i 70 dager, en annen til fengsel i 40 dager og den siste til fengsel i 30 dager.

Retten mener at den 26 år gamle mannen som fikk den strengeste straffen, kastet flest gjenstander med stor kraft og tok en ledende rolle under hendelsen.

En kvinne fikk 30 dagers samfunnsstraff for å ha sparket en politimann i leggen og ikke etterkomme politiets pålegg.

