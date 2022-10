Er det uhygienisk å tisse i dusjen?

– Nå er det på tide å tisse i dusjen igjen, skrev Frode Hult, seksjonsleder Vannmiljø, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten i et debattinnlegg på TV2 tidligere i år.

– Dersom man skal ta seg en dusj hjemme, så kan man spare én toalettspyling ved å vente med å tisse til man er i dusjen, skrev han.

Om det er helt hygienisk er det delte meninger om i rørleggerbransjen.

Gode vaner

Oslo kommune har i lang tid hatt egne vannsparetiltak, og bedt befolkningen om å spare på vannet. Å tisse i dusjen om morgenen for å spare vann, var et av tipsene dem.

4. oktober i år ble sparetiltakene opphevet, men kommunen skrev i en pressemelding at det fortsatt er ert stykke igjen til fulle magasiner.

– Med normal nedbør i høst og vinter, kommer vi dit. Får vi lite nedbør, er det fare for at vi må innføre sparetiltak igjen. Det er derfor gode grunner til å fortsette spare på vannet. Bruker du mindre varmt vann, vil du merke det på strømregningen. Det er gode vaner som er etablert, og de bør vi holde på, sier Sigurd Grande, avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten i pressemeldingen.

Denne sommer var det rekordlave vannmagasiner hos kraftprodusentene i Sør-Norge. Tørken mange land i Europa opplevde i sommer kan ha vært den verste i Europa på 500 år, ifølge seniorforsker Andrea Toreti i EU-kommisjonens forskningssenter EC-JRC som uttalte seg til Euronews.

Vannmagasinene i til vannkraftproduksjonen Norge er på vei opp, men er fortsatt under det som har vært normalen de siste 20 årene. Forrige uke var fyllingsgraden på 75,1 prosent, mens normalen de siste 20 årene har vært på 82 prosent.

[ Nær 40 prosent av alt vann forsvinner før det når kjøkkenkrana (+) ]

Uenige om hygiene

Også energispareselskapet Ista anbefaler å tisse i dusjen som er sparetiltak.

– Det er ikke helsefarlig, urin er ikke giftig og når det kommer ut av kroppen er det sterilt, skriver de.

Men tåler rør, badekar, fliser og dusjkabinett urin?

– Er det helt uproblematisk?

– Ja, det er det nok. Det er ikke noe skadelig. Det blir skylt greit unna, så det er ikke noe problem, sier Ida Meldgaard.

Hun er rørlegger og så kalt rørfluencer på sosiale medier under kallenavnet Plumbida.

[ Tørken i Europa kan være den verste på 500 år ]

Rørlegger Ida Meldgaard mener det er uproblematisk å tisse i dusjen. (Privat)

– Det legger ikke igjen noe belegg, med mindre du ikke skyller vekk etter deg. Man vasker jo dusjen og badekaret regelmessig uansett så er det ikke noe problem, sier Meldgaard.

Fagsjef i bransjeorganisasjonen RørNorge Are Skaar Nielsen rynker derimot litt på nesa av spørsmålet.

– Det er ikke noe man anbefaler av hygieniske årsaker. Avløp og sluk tåler det fint, men hvis man dusjer rett på fliser med fuger så kan det bli en bakterievekst. Det kan bli merker på fliser og fuger over tid, sier han.

[ Ønsker sparetiltak for folk med dårlig råd ]

Sparetoalett

Nye toaletter bruker mye mindre vann enn det eldre toaletter gjør. Ifølge organisasjonen Changemaker bruker vanlige toaletter i gjennomsnitt 6 liter vann når de spyler ned. Flere nyere toaletter har en liten knapp til å skylle ned langt mindre, og sparetoaletter kan ofte redusere vannmengden med 25 prosent.

Skaar Nielsen påpeker at sparefunksjoner ikke nødvendigvis gjør jobben.

– Nyere toaletter bruker i hovedsak mindre vann enn de gode gamle gjorde. På enkelte modeller kan man i tillegg stille inn vannmengden som blir brukt. Hvis man bare skal tisse og bruke lite papir, så holder det med lite vann, sier han.

– Ulempen med de toalettene som bruker lite vann er at hvis man spyler med lite vann og ikke får ned alt. Da blir man nødt til å bruke full spyling etterpå, og da har man brukt mer vann det man i utgangspunktet hadde trengt. Så man må være litt bevisst på hvilken knapp man trykker på, sier han.

Men i tillegg til å bruke mye mer vann, kan eldre toaletter også bli stående og sløse med vann uten at man er klar over det sier Ida Meldgaard.

– Hvis du ser en liten strek av vann som går fra sisternen og ned, så kan det være et tegn på at den lekker og sløser mye mer vann enn du var klar over, sier hun.

[ Staten sier ja til ny kreft-behandling: – Vi har ventet altfor lenge ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen