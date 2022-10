Drone-siktet russer anker fengsling

I en pressemelding viser advokatfirmaet, som siktede har engasjert, til at Norge har innført sanksjoner som hindrer russiske statsborgere å fly luftfartøy på norsk territorium.

Forsvarerne mener 47-åringen er britisk statsborger, og at sanksjonsregimet ikke kan «misbrukes» slik at en brite behandles på en annen måte enn norske borgere.

– Videre følger det av Svalbardtraktaten at det på øygruppen er et absolutt forbud mot forskjellsbehandling alene på bakgrunn av nasjonalitet. Dette gjelder uavhengig av om Yakunin anses som britisk eller russisk. Yakunin har hele veien vært åpen om at han i forbindelse med en ferietur på Svalbard har fløyet droner under fritidsaktiviteter, heter det i en pressemelding.

Advokat John Christian Elden tar også til direkte motmæle til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Norge kan ikke nekte russere å fly droner på øygruppen, med mindre man samtidig forbyr dette også for nordmenn. Statsministeren tar derfor feil når han uttaler at det er forbudt for russere å fly drone på Svalbard per dags dato, sier Elden.

Siktedes medforsvarer Bernt Heiberg sier fengslingen av hans klient ankes onsdag kveld, og de regner med at lagmannsretten behandler saken før helgen.

