Venstre vil gjøre lærer til beskyttet tittel

– Vi skal fremme forslag denne uken om at læreryrket skal bli en beskyttet tittel. Det er et grep for å løfte statusen til læreryrket, for å reflektere at det tross alt er en av de viktigste jobbene vi har i samfunnet, sier Venstre-leder Guri Melby til VG.

En beskyttet tittel er en yrkestittel som krever at man har fullført en bestemt utdanning og har offentlig godkjenning.

I dag kreves det ingen lærerutdanning for å kalle seg lærer. Nå vil Venstre at bare de som har fullført lærerutdanning skal kunne ha tittelen «lærer». Personer som underviser uten lærerutdanning, må bruke en annen tittel, mener partiet.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nesten hver femte lærer i skolen, målt i lærerårsverk, mangler lærerutdanning.

Arbeidsgiverorganisasjonen KS skriver i en epost til VG at de må se Venstres forslag før de kan vurdere om de vil støtte det.

[ Spesialpedagog: – Foreldre som ikke setter grenser for barna sine, bedriver barnemishandling ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen