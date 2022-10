Politiet har samlet vært bevæpnet i over to år siden 2014

Den lengste sammenhengende perioden med bevæpning var på 436 dager i 2014, som følge av at Norge opplevde et skjerpet trusselbilde, viser oversikten som Politiforum har laget. Det var første gang politiet over hele landet ble midlertidig bevæpnet.

Mange av periodene med bevæpning er svært kortvarige, blant annet knyttet til feiringen av nasjonaldagen og under konkrete oppdrag, eksempelvis i forbindelse med moskéskytingen i Bærum og Kongsberg-drapene.

Sist det ble vedtatt midlertidig bevæpning, var etter Oslo-skytingen. Da varte bevæpningen i til sammen 117 dager.

– Periodene med bevæpning har vært godt begrunnet med forhøyet trussel og/eller uavklart trusselsituasjon etter alvorlige hendelser. Men vi ser av oversikten at det har vært lange perioder uten midlertidig bevæpning, så det vil være riktig å si at vi i hovedsak har et ubevæpnet politi, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

