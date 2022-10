Mann siktet for drapsforsøk på tenåring

Mannen i slutten av 30-årene ble pågrepet fredag, og han er nå siktet for drapsforsøk, skriver TV2.

Økseangrepet skal ha skjedd da en gruppe tenåringsgutter lekte «ring på spring». Politiet mener mannen jaget guttene med øks og angrep en av dem. Tenåringen fikk stygge skader, men er nå utskrevet fra Haukeland sykehus.

Til Bergensavisen sier politiet at de ønsker tips fra personer som har relevante opplysninger for saken. De undersøker om flere av guttene som lekte sammen, kan ha blitt utsatt for vold, og opplyser at flere vitneavhør kan tyde på det.

– Vi vurderer om det er aktuelt å utvide siktelsen til å gjelde flere fornærmede, opplyser påtaleansvarlig politiadvokat Farzad Izadi i Vest politidistrikt til avisen.

Siktede ble søndag varetektsfengslet i én uke.

