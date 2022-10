Mann dømt til sju og et halvt år i fengsel for narkotikasmugling

Mannen, som er bosatt i Sverige, ble dømt for å ha smuglet kokain og hasj fra Sverige til Norge sammen med sin fetter.

Tiltalte erkjente delvis straffskyld i smugling av kokain, men ikke for smugling av hasj.

Mannen erkjente at han var med på en kjøretur fra Sverige til Norge med en koffert som inneholdt hasj. Han benektet imidlertid å ha kjennskap til koffertens innhold, men ble ikke trodd i retten.

Han erkjente at han visste at bilen inneholdt narkotika da det ble smuglet kokain, men benektet at han visste at det var kokain som ble fraktet. Retten tror heller ikke på denne forklaringen og begrunner det blant annet med at tiltalte har berørt pakkene, samt at kokainet var synlig.

Mannen ble dømt på begge punkter for grov narkotikaovertredelse.

